Einsatz in Düsseldorf-Angermund Lagerhalle in Gewerbegebiet brennt lichterloh – Bahnverkehr massiv gestört

Update | Düsseldorf · In einem Gewerbegebiet in Düsseldorf-Angermund ist am Dienstagmorgen ein Feuer in einer Lagerhalle ausgebrochen. Die Anwohner wurden über Nina und Katwarn informiert. Der Bahnverkehr ist teilweise massiv gestört.

10.01.2023, 10:35 Uhr

10 Bilder Flammeninferno in Angermund - Lagerhalle brennt lichterloh 10 Bilder Foto: Patrick Schüller

In einem Gewerbegebiet in Düsseldorf-Angermund ist am Dienstagmorgen ein Feuer ausgebrochen. „Die Lagerhalle einer Schlosserei und einer Schreinerei steht in Vollbrand“, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. „Das Gebäude ist teilweise eingestürzt.“ Die Meldung sei um 7.07 Uhr bei der Feuerwehr eingegangen, man sei mit drei Löschzügen vor Ort. Ein solches Großaufgebot besteht aus rund 80 Einsatzkräften. Aufgrund der Größe des Brandes und des bereits einstürzenden Gebäudes sei ein Löschen nur noch von außen möglich. „Es handelt sich um eine massive Brandbekämpfung“, sagte der Sprecher. Verletzte habe es nicht gegeben. “Weil der Brand relativ früh morgens ausgebrochen ist, war wohl noch keiner der Angestellten vor Ort.“ Knapp 100 Meter neben dem Brandherd an der Wacholderstraße verläuft die Bahnstrecke zwischen Duisburg und Düsseldorf. „Die Strecke ist wegen des starken Funkenflugs zumindest teilweise gesperrt“, sagte der Sprecher. Ein Notfallmanager der Deutschen Bahn sei ebenfalls vor Ort. Betroffen seien Züge im Nah- und Fernverkehr, sagte eine Bahnsprecherin. Fernzüge würden mit deutlicher Verspätung über eine Strecke geleitet, die sonst nur für den Güterverkehr genutzt werde. Die meisten Regionalzüge enden hingegen ersatzlos in Düsseldorf und Duisburg. Die Strecke zwischen den beiden Großstädten zählt zu den am stärksten befahrenen in Deutschland. Wie lang die Sperrung dauern könnte, war zunächst unklar. Die Anwohner im Bereich des Brandes wurden um kurz vor 8 Uhr über die Apps Nina und Katwarn informiert, dass es dort zu einer starken Geruchsbelästigung kommt. „Eine direkt Gefahr besteht jedoch nicht“, sagte der Feuerwehrsprecher. Daher gebe es auch keine Handlungsempfehlungen. Diesmal im Düsseldorf-Podcast: Düsseldorf ist toll - aber schwer zu vermarkten. Wie es richtig geht, verrät Werbe-CEO Christian Rätsch. Jetzt hören: Den Rheinpegel finden Sie auch in Ihrer Podcast-App. Einfach hier klicken! Zur Brandursache oder Schadenhöhe konnte er noch keine Angaben machen. Auf die Frage wie lange der Einsatz noch dauern wird, sagte er: „Bestimmt noch ein paar Stunden.“ Sie wollen zu diesem und weiteren Themen aus Düsseldorf auf dem Laufenden bleiben? Dann abonnieren Sie jetzt kostenlos unseren “Total Lokal”-Newsletter! Kennen Sie schon unseren Düsseldorf-Podcast? Im Rheinpegel hören Sie jede Woche das Witzigste und Wichtigste aus der Landeshauptstadt. Einfach hier klicken. Hier geht es zur Bilderstrecke: Flammeninferno in Angermund - Lagerhalle brennt lichterloh

(csr)