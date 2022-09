Düsseldorf-Altstadt​: Schülerin bei Fahrradunfall schwer verletzt​

Düsseldorf Eine 15-jährige Schülerin ist in der Altstadt auf ihrem Fahrrad fahrend von einem Auto erfasst worden. Das Mädchen wurde dabei schwer verletzt. Der Unfallverursacher sagte, die Sonne habe ihn geblendet.

Schwer verletzt wurde am Donnerstagmorgen eine 15-Jährige bei einem Verkehrsunfall auf der Fritz-Roeber-Straße in der Düsseldorfer Altstadt. Ein Autofahrer hatte die jugendliche Radfahrerin mit seinem Wagen erfasst.

Laut Polizei war der 52-Jährige mit seinem Opel auf der Fritz-Roeber-Straße in Richtung stadteinwärts unterwegs. In Höhe der Kunstakademie habe er nach eigenen Angaben die an der Fußgängerfurt von links kommende Fahrradfahrerin aufgrund tief stehender Sonne nicht wahrgenommen.