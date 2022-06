Düsseldorf : Mann mit Kampfmesser in der Altstadt - Polizei setzt Taser ein

Düsseldorf Ein Mann mit einem Messer im Hosenbund hat am Sonntag in der Düsseldorfer-Altstadt zu einem Polizeieinsatz geführt. Die Beamten mussten schließlich einen Taser einsetzen.

Ein Mann mit einem Kampfmesser im Hosenbund hat am Sonntagnachmittag einen Polizeieinsatz auf der Bolkerstraße in der Altstadt ausgelöst. Da der augenscheinlich psychisch auffällige Mann auf Ansprache der Beamten nicht reagierte, setzten sie einen Taser ein. Ein Amtsarzt ordnete die Unterbringung in einer Klinik an.