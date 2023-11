Streit in der Düsseldorfer Altstadt Mann lebensgefährlich verletzt - Verdächtiger ermittelt

Ein Streit in der Düsseldorfer Altstadt am Freitag vergangener Woche ist dermaßen eskaliert, dass es zu einer Schlägerei kam, an deren Ende einer der Beteiligten mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. Der Täter flüchtete. Jetzt kann die Polizei einen Erfolg vermelden.