Vorfall in der Düsseldorfer Altstadt Mann durch Stiche lebensgefährlich verletzt

Das Land NRW hatte die Waffenverbotszonen in Düsseldorf und Köln nach einer Reihe von Gewalttaten eingeführt. Kaum ein Wochenende in der Altstadt vergeht ohne Gewalt und Verletzte, allein in der ersten Hälfte 2022 wurden in dem Partyviertel 2656 Straftaten verübt, darunter etwa 600 Körperverletzungen und ein Totschlag.