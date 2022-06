Düsseldorf-Altstadt​: Mann boxt Polizisten auf der Wache ins Gesicht​

Düsseldorf Ein Mann hat einem Polizisten in der Düsseldorfer Altstadtwache unvermittelt ins Gesicht geboxt. Der Beamte wurde schwer verletzt, der Angreifer in die Psychiatrie eingewiesen.

Unvermittelt hat ein 42 Jahre alter Mann einem Polizeibeamten in der Altstadtwache mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Der Polizist wurde durch den heftigen Schlag so schwer verletzt, dass er in ein Krankenhaus gebracht werden musste und vorerst nicht dienstfähig ist. Ein Amtsarzt ordnete die Einweisung des Mannes in eine psychiatrische Klinik an.