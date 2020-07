Feuerwehreinsatz : Kellerbrand in der Düsseldorfer Altstadt

Kellerbrand in der Düsseldorfer Altstadt

Feuerwehreinsatz in der Kurze Straße. Foto: Gerhard Berger

Düsseldorf In der Düsseldorfer Altstadt kam es am Mittwochmorgen zu einem großen Feuerwehreinsatz. Im Keller eines Hauses hatte es gebrannt. Die Ursache für das Feuer ist bislang unklar.

Ein Kellerbrand in der Kurze Straße sorgte am Mittwochmorgen für einen Einsatz der Feuerwehr in der Düsseldorfer Altstadt.