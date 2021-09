Düsseldorf-Altstadt : Ermittlungen wegen Volksverhetzung gegen Randalierer

Die Freitreppe am Burgplatz. (Archiv) Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Düsseldorf Volksverhetzende Äußerungen hat ein Mann auf dem Burgplatz in der Düsseldorfer Altstadt vor Passanten geäußert. Es kam zu einem Polizeieinsatz. Dabei hat ein zunächst Unbeteiligter einen Beamten angegriffen. Beide mussten die Nacht in einer Zelle verbringen.

Wegen Volksverhetzung und Widerstands gegen Polizeibeamte wird gegen einen 50-jährigen polizeibekannten Mann mit Wohnsitz in Berlin ermittelt. Gegen einen zunächst unbeteiligten 56-jährigen Düsseldorfer wird in diesem Zusammenhang ebenfalls wegen Widerstands ermittelt. Er hatte bei dem Einsatz in der Altstadt als Unbeteiligter einen Beamten angegriffen und leicht verletzt. Beide Männer mussten die Nacht im Polizeigewahrsam verbringen.