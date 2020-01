Düsseldorf-Altstadt : Bäckerei überfallen und Tageseinnahmen gestohlen

Düsseldorf In der Düsseldorfer Altstadt wurden die Angestellten einer Bäckerei überfallen. Ihnen wurden unter anderem die Tageseinnahmen gestohlen. Fünf Tatverdächtige konnte die Polizei bereits festnehmen.

Ein geschicktes Ablenkungsmanöver am frühen Morgen und schon war es geschehen: Einer Bäckerei in der Hafenstraße wurden am Sonntagmorgen die Einnahmen des Vortages gestohlen.