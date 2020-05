Düsseldorf-Altstadt : 18-Jähriger rekelt sich auf Motorhaube von Polizeiwagen

Düsseldorf 15 Minuten Ruhm prophezeite Andy Warhol Ende der 1960er-Jahre jedem in der Zukunft. Die versuchte ein 18-Jähriger in der Düsseldorfer Altstadt wohl zu ergattern, als er sich auf einem Streifenwagen lasziv rekelte und dabei filmen ließ.

Der Schüler war am Montag gegen 19 Uhr in Begleitung von zwei gleichaltrigen Freunden in der Altstadt unterwegs. Zeugen machten eine Streifenwagenbesatzung darauf aufmerksam, dass sich Personen auf die Motorhaube ihres Einsatzfahrzeugs legen und dabei filmen würden.