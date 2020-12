Randale in Düsseldorf : 50 Jugendliche attackieren Polizeiauto nach einer Festnahme in Düsseldorfer Altstadt

Düsseldorf Nach der Festnahme eines 16-Jährigen eskalierte eine Auseinandersetzung von Polizei und Ordnungsdienst mit einer Gruppe von insgesamt mehr als 100 Jugendlichen. Ein Teil von ihnen wollte die Freilassung erzwingen.

In der Düsseldorfer Altstadt ist es am Samstagabend zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung von einer Gruppe mit bis zu 120 Jugendlichen mit der Polizei und dem städtischen Ordnungsdienst (OSD) gekommen. Nach einer Festnahme eskalierte die Lage am Bolker Stern. Zwei Beamte saßen mit einem 16-Jährigen zur Weiterfahrt in die Polizeiwache im Streifenwagen, als der von rund 50 Personen im Alter von etwa 16 bis 25 Jahren angegriffen wurde. Sie umringten nach Auskunft der Polizei das Auto und hinderten es so an der Weiterfahrt. Die Polizei berichtet weiter von Schlägen und Tritten gegen das Auto, wodurch es stark beschädigt worden sei. Einige Störer versuchten demnach sogar, die Fahrzeugtüren zu öffnen, und forderten dabei lautstark die Befreiung des festgenommenen Tatverdächtigen. Einzelne Jugendliche kletterten sogar auf den Wagen.