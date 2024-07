Düsseldorf Albanischer Drogendealer mit 30 Gramm Kokain am Hauptbahnhof festgenommen

Ein 26-jähriger Albaner wurde am Dienstagnachmittag mit fast 30 Gramm Kokain am Düsseldorfer Hauptbahnhof festgenommen. Das berichtet die Polizei Düsseldorf am Donnerstag. Gemäß der Mitteilung soll das Päckchen Koks, das bei dem Tatverdächtigen gefunden wurde, einen Straßenwert von mehreren tausend Euro haben.