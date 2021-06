Zwischen Freitag und Sonntag : Acht Polisten am Wochenende in der Düsseldorfer Altstadt verletzt

Die Altstadt war am Samstag gut besucht. Foto: Christoph Schroeter

Düsseldorf Die Altstadt und das Rheinufer in Düsseldorf waren am Wochenende wieder sehr stark besucht. In den Nächten auf Samstag und Sonntag kam es zu zahlreichen Auseinandersetzungen. Dabei wurde acht Polizeibeamte verletzt.

Das gute Wetter und die weiteren Lockerungen haben am Freitag und Samstag wieder sehr viele Menschen in die Düsseldorfer Altstadt und an die Rheinuferpromenade gelockt. Die Polizei war mit einem großen Aufgebot vor Ort. Es kam zu zahlreichen Schlägereien und Eigentumsdelikten.

„Acht Beamte wurden von Freitag bis Sonntagmorgen bei Einsätzen verletzt“, sagte ein Polizeisprecher. Einer Beamtin sei etwa von hinten eine Flasche gegen den Hals geschleudert worden. Bei den Einsätzen hätten sich häufiger Trauben von Schaulustigen gebildet. „Die haben dann die Beamten teilweise bei ihrer Arbeit behindert“, sagte der Sprecher. Man habe bei Besuchern unter anderem Messer und einen Teleskopschlagstock sichergestellt.

„Es war in beiden Nächten so, dass bis gegen 1 Uhr weitgehend ein Party-Publikum unterwegs war, dann gab es jedoch einen Schichtwechsel“, so der Sprecher. Ab da habe das Aggressionspotenzial deutlich höher gelegen, es kam zu Auseinandersetzungen. Es sei gut gewesen, so der Sprecher, dass man mit so vielen Einsatzkräften in der Altstadt unterwegs gewesen sei. Die gesamte Situation bewege sich langsam wieder auf ein Niveau wie in Vor-Corona-Zeiten.

(csr)