Versuchter Enkeltrick in Düsseldorf: 86-Jähriger bringt mutmaßlichen Betrüger hinter Gitter

Versuchter Enkeltrick in Düsseldorf

Düsseldorf Ein 86 Jahre alter Düsseldorfer reagierte nach einem Anruf seines angeblichen Neffen genau richtig: Weil ihm die Sache komisch vorkam, rief er seinen echten Neffen an und fragte ihn, ob dieser tatsächlich Geld benötige. Dann informierte er die Polizei.

Der 86-Jährige erhielt am Montag den Anruf eines Mannes, der dem Senior suggerierte, dass er sein Neffe sei. Im Verlauf des Gesprächs bat der Anrufer um finanzielle Hilfe. Er sei gerade bei einem Notar und müsse heute noch 25.000 Euro zahlen.

Der Senior berichtete in der Zwischenzeit seiner Frau von dem Anruf und beiden kamen Zweifel, dass es sich bei dem Anrufer um ihren Neffen handelte. Diesen riefen sie daher an und schnell war klar, dass sich der echte Neffe nicht in einer finanziellen Notlage befindet. Daher informierte das Paar die Polizei.