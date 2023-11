Gewalttat in Düsseldorf 89-Jähriger soll Ehefrau mit Messer getötet haben

In einer Wohnung in Rath ist am Sonntagnachmittag eine Frau getötet worden. Nun sind weitere Informationen zu der Gewalttat bekannt geworden, unter anderem das hohe Alter von Opfer und mutmaßlichem Täter. So soll ein 89-jähriger Mann seine 82 Jahre alte Ehefrau mit einem Messer attackiert und tödlich verletzt haben, sagt die zuständige Staatsanwältin. Wie oft er zugestochen hat, ist noch nicht klar, das lasse sich nach Abschluss der Obduktion sagen.