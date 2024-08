Polizei in Düsseldorf 82-Jährige bei Fahrradunfall schwer verletzt

Am Mittwochnachmittag kam es gegen 17 Uhr zu einem Unfall in Friedrichstadt. Wie die Polizei Düsseldorf mitteilt, wurde bei einem Radfahrunfall in Friedrichstadt wurde eine 82-jährige Düsseldorferin so schwer verletzt, dass sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Lebensgefahr bestand am Mittwochnachmittag nicht.