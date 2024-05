Mehrere Rheinbahn-Linien betroffen 81-Jähriger läuft vor Straßenbahn

Schwerste Kopfverletzungen hat am Mittwochmittag gegen 14 Uhr ein 81-Jähriger erlitten, der an der U-Bahn-Haltestelle Schlüterstraße auf der Grafenberger Allee frontal von einer Straßenbahn erfasst wurde. Am gleichen Nachmittag wurde der Senior im Krankenhaus notoperiert. Noch am Abend bestand akute Lebensgefahr.