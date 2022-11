Vorfall in Düsseldorf 80-Jähriger in seiner Wohnung überfallen und ausgeraubt

Nach dem Überfall auf einen Senior in Düsseldorf-Grafenberg fahndet die Polizei nach dem bislang unbekannten Täter. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, ereignete sich der Überfall am Montagabend gegen 18 Uhr. Das 80-jährige Opfer befand sich demnach in seiner Wohnung an der Ludenberger Straße, als ein Mann an der Tür klingelte.