Straßenraub in Düsseltal Unbekannter stiehlt 80-jähriger Frau ihr Handy

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war die 80 Jahre alte Frau zu Fuß auf der Humboldtstraße unterwegs. Als sie an ihrer Wohnanschrift angekommen war und die Haustür aufschließen wollte, näherte sich plötzlich ein Unbekannter, umarmte die Seniorin und hielt sie so fest, dass sie ihre Arme nicht mehr bewegen konnte. Gleichzeitig öffnete der Täter den Reißverschluss ihrer Handtasche und ergriff das Mobiltelefon der Frau. Im Anschluss flüchtete der Unbekannte mit der Beute in Richtung Rethelstraße.