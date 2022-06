Tat in Düsseldorf-Stadtmitte : Mann erschlägt 23-Jährigen mit Poller - Täter festgenommen

Düsseldorf Ein Mann hat mit einem Poller so heftig in Düsseldorf auf einen 23-Jährigen eingeschlagen, dass dieser noch vor Ort seinen Verletzungen erlag. Staatsanwaltschaft und eine Mordkommission der Polizei Düsseldorf haben die Ermittlungen aufgenommen. Es bestehe bislang kein Zusammenhang zum Altstadtgeschehen.

Ein 55-Jähriger hat in der Nacht zu Samstag mit einem gusseisernen Begrenzungspoller in Düsseldorf in der Nähe des Ratinger Tors auf einen 23-Jährigen eingeschlagen. Dieser wurde dadurch so schwer verletzt, dass er noch am Tatort verstarb. Zeugen hatten die Tat beobachtet und umgehend die Polizei gerufen.