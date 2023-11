Tat in Düsseldorf 48-Jähriger attackiert seine Ehefrau mit einem Messer

Polizei und Staatsanwaltschaft in Düsseldorf ermitteln seit den frühen Morgenstunden wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes. Gegen 4.45 Uhr soll ein 48-jähriger Mann seine gleichaltrige Ehefrau in einer Wohnung in Düsseltal angegriffen und mit einem Messer verletzt haben. Die Frau erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde von Rettungskräften zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.