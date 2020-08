Festnahme : 47-Jähriger soll Mitbewohner in Düsseldorf erstochen haben

Am Samstagabend ist ein 52-Jähriger in Eller erstochen worden. Foto: dpa/Friso Gentsch

Eller Wegen des Verdachts des Totschlags ist ein 47-Jähriger in Düsseldorf festgenommen worden. Er steht im Verdacht, seinen Mitbewohner erstochen zu haben. Das Opfer war 52 Jahre alt.

Nachdem es am späten Samstagabend zu einem tödlichen Angriff mit einem Messer auf einen 52 Jahre alten Mann in einer Wohnung in Eller gekommen war, ermitteln nun die Staatsanwaltschaft und die Düsseldorfer Polizei wegen des Verdachts des Totschlags. Dies teilte die Polizei am Sonntag mit. Der Tatverdächtige, ein 47-jähriger Mitbewohner des Verstorbenen, konnte bereits festgenommen werden.