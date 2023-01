Vorfall vor Club in Düsseldorf Mann nach Schlägerei in der Altstadt gestorben

Im Bereich von Clubs in der Düsseldorfer Altstadt kommt es immer wieder zu Auseinandersetzungen. Mitte Juli etwa war ein 25-Jähriger gegen 4 Uhr morgens in einer Bar an der Bolkerstraße nach einer Messerattacke fast verblutet. Der Tat vorausgegangen war offenbar ein Streit zwischen einer Gruppe von Männern und dem späteren Opfer.