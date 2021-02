Düsseldorf : Polizei findet hunderte gestohlene Brautkleider bei Razzia

Düsseldorf Knapp 400 Brautkleider und Kosmetika für rund eine Million Euro wurden Mitte vergangenen Jahres in Düsseldorf gestohlen. Jetzt hat die Polizei zugeschlagen, Objekte in Düsseldorf und im Ruhrgebiet durchsucht, mehrere Personen wurden festgenommen.

400 Brautkleider wurden im Juni 2020 aus einem Geschäft in Düsseldorf gestohlen, am Dienstagnachmittag durchsuchte die Polizei im Rahmen der Ermittlungskommissionen „Beauty“ und „Wedding“ Wohnungen und Lager im Ruhrgebiet, in der Landeshauptstadt und in Hilden. Haftbefehle wurden vollstreckt. Registrierungspflichtiger Inhalt: Hintergrund ist der Einbruch in ein Düsseldorfer Brautmodengeschäft und Diebstähle bei einem namhaften Mode- und Kosmetikkonzern in der Landeshauptstadt mit einem Beuteschaden von fast einer Million Euro.