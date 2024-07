Zu betrunken, um zu stehen 32-Jähriger wollte in Düsseldorf mit drei Promille Auto fahren

Düsseldorf · Die Polizei hielt den Autofahrer an, als er gerade das Parkhaus am Grabbeplatz in der Altstadt verlassen hatte. Der Mann hatte sichtliche Probleme beim Gehen und Sprechen.

02.07.2024 , 16:34 Uhr

Eine Autokontrolle am Grabbeplatz in Düsseldorf (Archivbild). Foto: Anne Orthen (orth)

Nicht einmal mehr richtig stehen konnte ein 32-Jähriger, der trotz seiner Trunkenheit mit dem Auto von der Altstadt wieder nach Hause fahren wollte. Eine Fußstreife der Polizei hatte das Auto des Mannes angehalten, als er gerade das Parkhaus am Grabbeplatz verlassen hatte und in Richtung Heinrich-Heine-Allee fuhr. Laut Polizei bemerkten die Einsatzkräfte schon beim Öffnen des Autofensters einen starken Alkohol- und Cannabisgeruch. In der Mittelkonsole soll noch ein angerauchter Joint gelegen haben. Der 32-Jährige hatte beim Aussteigen große Probleme, er schwankte und lallte auffallend, seine Aussprache war undeutlich, teilte die Polizei in Düsseldorf mit. Ein Atemalkoholtest zeigte den Grund: Knapp drei Promille hatte der Autofahrer im Blut. Die Polizisten nahmen den Mann mit auf die Wache, wo ihm zwei Blutproben entnommen wurden. Eine Strafanzeige wurde gefertigt. Der 32-Jährige trat schließlich zu Fuß seine Heimreise an.

(veke)