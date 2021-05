Unfall in Düsseldorf : 29-Jähriger stirbt nach Kletterversuch über Straßenbahnkupplung

Düsseldorf Nach einem Kletterversuch über die Kupplung einer Straßenbahn in Düsseldorf-Stadtmitte ist ein verunglückter 29-Jähriger im Krankenhaus gestorben. Das teilte die Polizei am Dienstag mit.

Ein 29 Jahre alter Mann hat am Sonntagabend in Stadtmitte versucht, an einer Haltestelle über die Kupplung zwischen zwei Waggons der Linie U71 zu klettern. Er wurde dabei lebensgefährlich verletzt. Jetzt ist er an den Folgen gestorben.