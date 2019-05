Tritte gegen Kopf : 29-Jähriger in Düsseldorf ausgeraubt und brutal zusammengeschlagen

29-Jähriger in Düsseldorf ausgeraubt und brutal zusammengeschlagen

Düsseldorf In Düsseldorf ist ein 29 Jahre alter Mann am späten Samstagabend ausgeraubt worden. Zwei Männer traten ihm mehrfach gegen den Kopf. Die Polizei bittet Zeugen nun um Hinweise.

Der brutale Raubüberfall ereignete sich am Samstagabend auf der Kölner Straße in Düsseldorf. Nach Angaben des 29-Jährigen fuhr dieser am Samstag gegen 23 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Kölner Straße, als er von zwei Männern angehalten und nach etwas Kleingeld gefragt wurde.