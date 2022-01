Im Regionalexpress nach Düsseldorf : Fahrgast schlägt Zugbegleiterin

Düsseldorf Nur mit Gewalt konnten Bundespolizisten am Sonntagabend einen 26-Jährigen aus einem Regionalexpress holen, nachdem der einer Zugbegleiterin mit der Faust ins Gesicht geschlagen hatte.

Im RE 5 von Koblenz nach Wesel hat sich am Sonntagabend ein 26-jähriger Fahrgast, der offenbar in Köln-Deutz zugestiegen war, in einer Toilette verschanzt. Als er auf das mehrfache Klopfen einer Zugbegleiterin nicht reagierte, entriegelte die Frau die Tür von außen. Daraufhin soll ihr der Mann unvermittelt mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben, berichtet die Bundespolizei am Montag.