Am Wochenende in Düsseldorf 24-Stunden Demo und Autokorso mit 1700 Fahrzeugen

Mit Behinderungen rechnet die Polizei bereits bei der Anreise der Teilnehmer, die in mehreren Korsos stattfinden soll. Einige der Protestler sind laut Polizeisprecher vorher noch in Köln, kommen folglich aus dem Süden. Sie würden dann einen Route durch den Rheinufertunnel und weiter über die B8 in Richtung Messe wählen, was in dem Bereich zu massiven Verkehrsbehinderungen führen könnte.