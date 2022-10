Von der Düsseldorfer Polizei gestoppt : 24-Jähriger rast mit 130 km/h durch Wersten

Düsseldorf Mit 130 Kilometer pro Stunden ist ein junger Mann mit seinem Auto durch Düsseldorf-Wersten gerast. Er wurde von der Polizei gestoppt. Dann stellte sich jedoch heraus, dass die deutlich überhöhte Geschwindigkeit für den Fahrer nur das geringere Problem war.

Mehr als doppelt so schnell wie erlaubt war am Dienstagabend ein 24-Jähriger mit seinem Mercedes auf der Werstener Straße unterwegs. Polizisten des Verkehrsdienstes waren nicht nur Augenzeugen, sondern auch mit der Laser-Messpistole zur Stelle.

Es sollte nicht das einzige Fehlverhalten des jungen Fahrers an diesem Abend sein. Er hatte zudem gefälschte Kennzeichen an seinem Fahrzeug angebracht und muss jetzt mit einem Strafverfahren rechnen.

Die Beamten führten die Geschwindigkeitskontrollen an der Ecke Werstener Straße und In den großen Banden in Fahrtrichtung Innenstadt durch. Allein die Überschreitung des Tempolimits um 70 km/h sieht im Regelfall ein Bußgeld von 700 Euro, zwei Punkte in Flensburg und ein dreimonatiges Fahrverbot vor.