Nacht- und Nebelaktion in Düsseldorf : 21.000 Quadratmeter großes Blumenfeld von Dieben abgeerntet

Unter anderem wurden Dahlien gestohlen. (Symbolbild). Foto: dpa-tmn/Andrea Warnecke

Düsseldorf Im Düsseldorfer Norden waren professionelle Blumendiebe am Werk. In einer Nacht- und Nebelaktion ernteten sie ein Feld in der Größe von drei Fußballplätzen ab. Der Schaden liegt im fünfstelligen Euro-Bereich. Die Polizei sucht Zeugen.

In der Nacht von Montag auf Dienstag wurden insgesamt drei Felder auf der Angermunder Straße, der Kalkumer Schloßallee und der Duisburger Landstraße Ziel von Blumendieben. Die Felder gehören alle demselben Besitzer.

Die Täter haben die Dahlien und andere Sommerblumen fachmännisch abgeerntet und diese wohl mit einem oder mehreren Lkw abtransportiert. Von ihnen fehlt jede Spur.

"Blumen zum Selbstschneiden": Für dieses Verkaufsangebot hatten die Täter offenbar eine eigene Interpretation. Nach derzeitigem Ermittlungsstand waren die Diebe in der Nacht etwa zwischen 4 und 6 Uhr und/oder zwischen 18 und 22 Uhr mit einem oder mehreren Lkw vor Ort und ernteten die Blumenfelder fachmännisch ab.

Erkennbar sei das laut Feldbesitzer anhand der professionellen Schnitttechnik, mit denen die Pflanzen am Stängel abgetrennt wurden. Außerdem ließen die Blumendiebe die nicht blühenden Blumen stehen und "kümmerten" sich nur um die Blumen, die sie für einen eventuellen Weiterverkauf nutzen könnten.

Auch der Menge nach zu urteilen scheinen es professionelle Täter gewesen zu sein: Insgesamt 21.000 Quadratmeter Fläche, also etwa drei Fußballfelder, wurden systematisch abgeerntet. Der Sachschaden beträgt rund 15.000 Euro.

Hinweise bitte die Polizei unter Telefon 0211-8700.

(csr)