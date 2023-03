Polizeieinsatz in Düsseldorf 18-Jähriger uriniert auf Obdachlose und filmt sie dabei

In der Nacht zu Freitag hat die Polizei einen 18-Jährigen aufgegriffen, der wohnungslose Menschen erniedrigt, auf sie uriniert und das Ganze mit dem Handy gefilmt hat. Die Auseinandersetzung spielte sich in der Nähe des Hauptbahnhofes an der Ecke Konrad-Adenauer-Platz und Bismarckstraße ab.