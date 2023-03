Schüler des Düsseldorfer Schloß-Gymnasiums 18-Jähriger stirbt nach Unfall auf der A46

Nach einem schweren Unfall am Donnerstagmorgen gegen 10 Uhr auf der Autobahn 46 an der Ausfahrt Hilden ist ein 18-jähriger Beifahrer, der nach Polizeiangaben hinten gesessen hatte, seinen schweren Verletzungen im Krankenhaus erlegen. Die Fahrerin (18), die Beifahrerin sowie eine weitere hinten sitzende Schülerin (beide ebenfalls 18) wurden bei dem Unfall verletzt. Alle vier sind Schüler des Schloß-Gymnasiums in Düsseldorf-Benrath. Auf Anfrage teilte die Bezirksregierung Düsseldorf mit, dass die Oberstufenschüler an einer schulischen Exkursion zum Neanderthal-Museum in Mettmann teilgenommen hatten, angebunden an das Fach Biologie. Die Gymnasiasten waren mit einem Carsharing-Fahrzeug unterwegs.