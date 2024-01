17-Jähriger wegen Raubtaten festgenommen „Die Täter haben sich durch besondere Brutalität in jungen Jahren ausgezeichnet“

Die Polizei hat am Samstag einen Jugendlichen festgenommen, der verdächtigt wird, mindestens zwei schwere Raubtaten in Düsseldorf begangen zu haben. Der 17-Jährige sitzt in Untersuchungshaft, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit. Es geht um zwei Raubüberfälle in Bilk und Volmerswerth.