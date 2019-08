Düsseldorf : 16-Jähriger nach Unfall auf Brüsseler Straße gestorben

Düsseldorf Der Unfall am Mittwoch vergangener Woche hatte für Aufsehen gesorgt, weil eine Autofahrerin während der Rettungsmaßnahmen für den lebensgefährlich verletzten Jungen mehrfach randaliert hatte. Der Jugendliche ist jetzt verstorben.

Der Schwerverletzte wurde in einen Klinik gebracht und in ein künstliches Koma versetzt. Alle Maßnahmen konnten dem Jugendlichen jedoch nicht mehr helfen, er verstarb in der Nacht zu Freitag, wie ein Polizeisprecher sagte.