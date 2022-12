Stadtgebiet Düsseldorf 14 Einbrüche an nur einem Tag – Polizei gibt Tipps zur Prävention

„So viele Fälle hatten wir in der letzten Zeit in der Regel nicht mal in einer Woche“, sagte ein Polizeisprecher. Generell sei eine Zunahme der Delikte in der Vorweihnachtszeit aber nicht ungewöhnlich. Es werde früh dunkel und die Leute seien viel unterwegs, auf Weihnachtsmärkten oder in der Stadt zum Geschenke kaufen, so der Sprecher. In sämtlichen Fällen hätten die Täter die klassische Einbruchszeit vom Nachmittag bis in die frühen Abendstunden genutzt.