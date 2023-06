Mordkommission ermittelt 13-Jähriger in Düsseldorf-Oberbilk niedergestochen

In rund 41 Prozent der Fälle, in denen Messer zum Einsatz kamen, ging es um Körperverletzungen, gefolgt von Bedrohungen mit rund 37 Prozent. Über 16 Prozent der Fälle waren Raubtaten, rund zwei Prozent Mord oder Totschlag. Weitere Kriminalitätsfelder waren Freiheitsberaubungen, Angriffe gegen die öffentliche Ordnung sowie Sexualdelikte – dies in 0,3 Prozent der Fälle.