Einsatz der AG Tuning : Zwölf Autos bei Tuner-Kontrollen in Düsseldorf abgeschleppt

Zwölf Autos bei Tuner-Kontrollen in Düsseldorf abgeschleppt

Düsseldorf Bei Tuner- und Poser-Kontrollen in der Düsseldorfer Innenstadt hat die Polizei zwölf Fahrzeuge abschleppen lassen, bei weiteren vier wurden die Kennzeichen sichergestellt. Die Stadt kassierte offene Forderungen in Höhe von mehreren Tausend Euro.

Spezialisten der AG-Tuning der Düsseldorfer Polizei sind zusammen mit Mitarbeitern der Stadt am Samstagabend wieder einmal gegen Autoposer und illegales Tuning vorgegangen. Die überwiegend PS-starken Boliden wurden an einer Kontrollstelle am Corneliusplatz und im gesamten Innenstadtbereich überprüft. Zwölf Fahrzeuge stellten die Beamten sicher.