Unfall in Düsseldof-Eller : Zwei Radler kollidieren - ein Fahrer schwer verletzt

Unfall in Düsseldof-Eller

Düsseldorf Bei einem Zusammenstoß von zwei Radfahrern in Düsseldorf-Eller wurde einer der beiden schwer verletzt. Er musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Schwer verletzt wurde am frühen Donnerstagabend in Eller ein 53-jähriger Radfahrer, als er mit einem anderen Radler kollidierte. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.