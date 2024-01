Düsseldof-Angermund 18-Jähriger liegt betrunken im Gleisbett

In der Nacht von Freitag auf Samstag um 4.10 Uhr kam es zu einem gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr am Haltepunkt Düsseldorf-Angermund, als sich ein junger Mann betrunken in den Gleisbereich neben den Schienen legte. Ein Triebfahrzeugführer einer einfahrenden S1 leitete eine Schnellbremsung ein.