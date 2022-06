Drogeriemarkt in Düsseldorf-Eller​: 84-Jährige bestohlen und zu Boden gestoßen​

Drogeriemarkt in Düsseldorf-Eller

Düsseldorf Weil eine 84-Jährige in Düsseldorf-Eller den Diebstahl ihrer Geldbörse bemerkt hatte, stieß sie der mutmaßliche Täter zu Boden und wollte flüchten. Zeugen konnten ihn festhalten.

Eine 84-jährige Frau ist in einem Drogeriemarkt in Eller Opfer eines räuberischen Diebstahls geworden. Nachdem sie den Diebstahl ihrer Geldbörse bemerkt hatte, stieß sie der Täter zu Boden. Die Frau verletzte sich dabei. Der Mann konnte festgenommen werden.

Laut Polizei bemerkte die Seniorin während des Einkaufs, wie ein Unbekannter in dem Drogeriemarkt an der Gumbertstraße in ihre Handtasche griff und versuchte, ihr das Portemonnaie zu stehlen. Als die Frau nach ihrer Geldbörse griff, stieß sie der 33-jährige Tatverdächtige sofort rücksichtslos zu Boden. Die Seniorin zog sich dabei leichte Verletzungen zu.