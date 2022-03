Drei Brände in Düsseldorf-Hassels : Festgenommener Mann wieder auf freiem Fuß

Die Polizei konnte in Tatortnähe einen Verdächtigen festnehmen. Foto: Patrick Schüller

Düsseldorf Gleich drei Brände musste die Feuerwehr in einer Nacht in Düsseldorf-Hassels löschen. Dabei konnte die Polizei einen Verdächtigen in der Nähe der Tatorte festnehmen. Der ist aber mittlerweile wieder auf freiem Fuß.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Drei Brände in benachbarten Mehrfamilienhäusern in Hassels musste die Feuerwehr Düsseldorf in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch löschen. Die Polizei konnte in Tatortnähe einen Verdächtigen festnehmen. Der Mann sei stark alkoholisiert gewesen, sagte ein Sprecher der Polizei am Mittwochmorgen.

Am Donnerstag ist der Mann bereits wieder auf freiem Fuß. „Es lag kein dringender Tatverdacht vor, daher wurde er entlassen“, sagte Laura Hollmann, Sprecherin der Düsseldorfer Staatsanwaltschaft auf Anfrage unserer Redaktion. Die Ermittlungen würden aber andauern.

Foto: Patrick Schüller 15 Bilder Brände in Mehfamilienhäusern in Düsseldorf-Hassels

Ein Sprecher der Polizei sagte am Donnerstag, nachdem die Staatsanwaltschaft angeordnet hatte, den Mann aus der Haft zu entlassen, habe die Düsseldorfer Polizei angeregt, zu prüfen, ob der Mann in eine Psychiatrie eingewiesen werden müsse. „Die Überprüfung übernehmen in einem solchen Fall das Ordnungsamt und ein zuständiger Arzt“, erklärt der Polizeisprecher.

Die hätten aber keinen Anlass zu einer Einweisung gesehen, daher befinde sich der Mann jetzt wieder auf freiem Fuß. Man würde jetzt aber vermehrt Streife in dem Gebiet fahren.

Lesen Sie auch Verdächtiger festgenommen : Feuer in drei Mehrfamilienhäusern in Düsseldorf

In der Nacht zu Mittwoch waren innerhalb weniger Stunden in drei Hochhäusern in der Potsdamer und der Fürstenberger Straße Brände ausgebrochen, jeweils in den Treppenhäusern. Der erste Notruf erreichte die Leitstelle der Feuerwehr kurz vor 3 Uhr, der nächste dann um 4.08 Uhr. Auf den dritten Brand wurden die Feuerwehrleute dann aufmerksam gemacht, als sie damit beschäftigt waren, den zweiten Einsatzort zu räumen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu den drei nächtlichen Feuern aufgenommen.

(csr)