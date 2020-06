Cecilienallee in Düsseldorf-Golzheim : Frau und Kind von Auto erfasst und schwer verletzt

Cecilienallee in Düsseldorf-Golzheim

Düsselodrf Eine Frau und ein kleines Kind sind beim Überqueren der Cecilienallee von einem Auto erfasst worden. Sie wurden verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die Unfallursache ist noch unklar.

Der Unfall ereignete sich am frühen Montagnachmittag in Düsseldorf-Golzheim auf der Cecilienallee in Höhe des marokkanischen Generalkonsulats.