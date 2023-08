Kontrollen nach Cannafair in Düsseldorf 14 Joints und Marihuana im Einmachglas

Am Wochenende gingen der Polizei in Düsseldorf-Oberbilk mehr als 50 Verkehrsteilnehmer ins Netz, die aufgrund des Konsums berauschender Mittel nicht in der Lage waren, ein Fahrzeug sicher im Straßenverkehr zu führen. Unweit der Messe Cannafair in der Mitsubishi-Electric-Halle an der Siegburger Straße hatten die Beamten eine größere Kontrollstelle aufgebaut.