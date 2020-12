Bundespolizei kontrolliert : Erneut Waffenverbotszone im Düsseldorfer Hauptbahnhof

Düsseldorf Wer an diesem Wochenende den Düsseldorfer Hauptbahnhof betritt, sollte darauf achten, nicht aus Versehen ein Messer in der Tasche zu haben. Dort wird erneut eine Waffenverbotszone eingerichtet - und kontrolliert.

Täglich nutzen 280.000 Reisende den Hauptbahnhof. „Bei einem so großen Menschenaufkommen kommt es vermehrt zu Gewalt- und anderen Straftaten“, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Der Düsseldorfer Hauptbahnhof stellt für den Bereich der Bundespolizeiinspektion Düsseldorf, insbesondere am Wochenende, einen Schwerpunkt dar. Ein Großteil der Gewaltstraftaten finden an Samstagen und Sonntagen, sowohl in den Abend- bis Nachtstunden als auch in den frühen Morgenstunden statt.