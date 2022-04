Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf : JVA statt Flug in die Türkei

JVA statt Flug in die Türkei

Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf

Düsseldorf Bei drei Reisenden, die auf dem Weg in die Türkei waren, hat die Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf festgestellt, dass sie mit Haftbefehlen gesucht wurden. Für einen Mann und eine Frau endete der Tag im Gefängnis. Unter anderem konnten auch Geldbußen nicht bezahlt werden.

Bei der Ausreisekontrolle verschiedener Flüge in die Türkei hat die Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf am vergangenen Wochenende drei zur Festnahme ausgeschriebene Reisende verhaftet.