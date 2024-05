Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf Fünf Festnahmen, einmal Gefängnis

Am Freitagnachmittag wurde im Rahmen der Streifengänge im öffentlichen Bereich des Flughafens Düsseldorf ein 57-jähriger Mann kontrolliert, der ebenfalls gesucht wurde. Die Staatsanwaltschaft Düsseldorf hatte im April dieses Jahres einen Haftbefehl wegen Diebstahls geringwertiger Sachen gegen den bereits im Mai 2014 rechtskräftig Verurteilten erlassen. Die Geldstrafe in Höhe von 1950 Euro konnte der in Köln lebende Mann nicht begleichen und somit die Ersatzfreiheitsstrafe in Höhe von 39 Tagen nicht abwenden. Er wurde an die Justizbehörden überstellt.