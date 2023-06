Bundepolizei Düsseldorf Mit 1800 Dollar Falschgeld im Hauptbahnhof

Düsseldorf · Zu zwei Einsätzen der Bundespolizei ist am Wochenende gekommen. In einem Fall versuchte ein Mann, 1800 US-Dollar Falschgeld in Umlauf zu bringen. Im anderen Fall wurde ein ertappter Schwarzfahrer aggressiv und attackierte die Beamten.

12.06.2023, 15:03 Uhr

Die Wache der Bundespolizei am Hauptbahnhof. Foto: Christoph Schroeter

Stadtmitte Zu zwei Einsätzen der Bundespolizei ist am Wochenende gekommen. In einem Fall versuchte ein Mann, 1800 US-Dollar Falschgeld in Umlauf zu bringen. Im anderen Fall wurde ein ertappter Schwarzfahrer aggressiv und attackierte die Beamten. In einer Bank im Düsseldorfer Hauptbahnhof ließ ein 53-Jährige eine 100 US-Dollar-Banknote prüfen. Bei der Prüfung traten Unregelmäßigkeiten auf und die Bankmitarbeiterin zog die Bundespolizei hinzu. Der Verdächtige machte widersprüchliche Angaben. Er wurde zur weiteren Überprüfung auf die Wache gebracht. Dort gab er an, dass er nur die eine Banknote besitzen würde. Bei einer Durchsuchung wurden noch weitere 17 Banknoten aufgefunden. Ein Experte konnte die Fälschungsmerkmale der Banknoten bestätigen. Der Mann gab die Tat zu. Da der Verdächtige einen Wohnsitz in Schweden hat, bestand ein Haftgrund und er wurde ins Gewahrsam des Düsseldorfer Polizeipräsidiums übergeben. Das Hotel, in dem der Mann übernachtete, hatte bereits alle persönlichen Gegenstände an der Rezeption hinterlegt, da das Zimmer nicht weiterbezahlt wurde. Die Hotelmitarbeiterin gab an, dass der Festgenommene im Hotel versuchte, mit 100 Dollar-Noten zu bezahlen. Diese habe sie jedoch nicht angenommen. Ein Strafverfahren wegen Inverkehrbringens von Falschgeld wurde gegen den Mann eingeleitet und das Falschgeld beschlagnahmt. Mann schlägt und tritt nach Bundespolizisten Ein junger Mann widersetzte sich mit Schlägen und Tritten am Samstagmittag Beamten der Bundespolizei in einem Zug im Düsseldorfer Hauptbahnhof, nachdem er beim schwarzfahren erwischt worden war. Die Uniformierten fesselten den Verdächtigen und brachten ihn zur Wache. Nach einer Zugfahrt im ICE 629 ohne Fahrkarte wollte der 23-jährige Mann weder dem Zugpersonal noch den eingesetzten Beamten seine Personalien nennen. Mehreren Aufforderungen, den Zug zu verlassen und die Uniformierten zur Dienststelle zu begleiten, folgte der Tatverdächtige nicht. Bei der Mitnahme zur Wache schlug und trat er um sich. Die Beamten brachten den jungen Mann zu Boden und fesselten ihn, wobei sich ein Beamter leicht am Arm verletzte. Auf der Wache wurde festgestellt, dass ein Unterbringungsbeschluss des Amtsgerichts Husum gegen den Verdächtigen vorlag und er an eine psychiatrische Einrichtung übergeben werden muss. Die Bundespolizei leitete ein Strafverfahren gegen den Mann wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte sowie des Erschleichens von Leistungen ein.

(csr)