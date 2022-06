Filiale von Breguet in Düsseldorf : Erneuter Blitzeinbruch bei Kö-Juwelier

Mit einem Auto sind die Täter in ein Fenster der Filiale gefahren. Foto: Julian Ebbert

Düsseldorf Die Filiale des Juweliers Breguet an der Kö in Düsseldorf ist erneut überfallen worden. Wieder sind die Täter mit einem Fahrzeug in das Geschäft gefahren.

Die Filiale der Schweizer Uhrenmanufaktur Breguet an der Königsallee in Düsseldorf ist in der Nacht zu Dienstag erneut Opfer eines Überfalls geworden. Erneut sind Täter mit einem Fahrzeug in ein Fenster des Ladens gefahren und sind dann in die Verkaufsräume eingedrungen.

Was bei dem Blitzeinbruch in der Nacht gegen 1 Uhr gestohlen wurde, ist noch unklar. Die Polizei und das Unternehmen haben bislang keine Angaben dazu gemacht.

Auf fast identische Art und Weise war die Filiale bereits Ende 2020 überfallen worden. Damals entkamen die Täter mit einer Beute im Wert von mehreren Millionen Euro.

(csr)