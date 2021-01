Feuerwehreinsatz in Düsseldorf : Brand in einem Aufzug in einem Einkaufszentrum

Brand in einem Aufzug in einem Einkaufszentrum

Flingern-Süd Menschen kamen nicht zu Schaden. Der Aufzug wurde stark beschädigt.

Brennender Unrat in einem Aufzug des B8 Centers an der Erkrather Straße hat am Samstagabend für einen einstündigen Feuerwehreinsatz gesorgt. Die Leitstelle war von Passanten informiert worden, die den Brand bemerkt hatten. Als die Einsatzkräfte eintrafen, hatten bereits alle Menschen, alarmiert durch eine Brandmeldeanlage, den im Gebäude untergebrachten Supermarkt verlassen. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, der Fahrstuhl wurde stark beschädigt. Da der Aufzug im Außenbereich liegt und der Rauch sofort abzog, konnte der Betrieb in dem Discounter direkt wieder aufgenommen werden.